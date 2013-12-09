Проблема: сайт на joomla+virtuemart. www.mcm-shop.ru Не работает корзина. Уведомления о заказе не приходят на почту. В админке появляются ошибки "При отправке письма c регистрационными данными пользователя произошла ошибка: ...
Синхронизировать яндекс карту с сайтом
Apart5.com на сайте выставлены квартиры по адресам , задача : при добавлении новой квартиры чтобы она отмечалась на карте яндекса и на карте метро Москвы
Заявки фрилансеров
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