Синхронизировать яндекс карту с сайтом

Здравствуйте! Есть тестовый вариант сайта, стоит на Joomla. Есть около 50 страниц контента на не типичных страницах: пример - ymfond.org.ua/novosti/pages/adenoma.html Фотография, краткий текст, модальные окна, блок цен и врача - все это есть ...