Синхронизировать яндекс карту с сайтом

$100
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Закрыт1 заявка118 просмотров

Apart5.com на сайте выставлены квартиры по адресам , задача : при добавлении новой квартиры чтобы она отмечалась на карте яндекса и на карте метро Москвы

11 лет назад
Sazon6677
Антон 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров