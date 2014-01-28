Установить верстку на битрикс

Есть готовая верстка сайта, все анимации, есть купленный Битрикс, нужно натянуть это верстку на данную CMS.

из модулей будет

- поиск по сайту

- faq

- новости

остальное в переписке, потому как не знаю особенности битрикса, к примеру страница сотрудников модулем делается или нет, скорее наверно нет ну и тому подобное.