Установить верстку на битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок156 просмотров

Есть готовая верстка сайта, все анимации, есть купленный Битрикс, нужно натянуть это верстку на данную CMS.

из модулей будет

- поиск по сайту

- faq

- новости

остальное в переписке, потому как не знаю особенности битрикса, к примеру страница сотрудников модулем делается или нет, скорее наверно нет ну и тому подобное.

11 лет назад
Cruiser_Group
Владимир 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

web-hamster
Дмитрий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$270
7 дней
Работа выполнена качественно, исполнитель показал себя с хорошей стороны!
Отлично поработали!

Заявки фрилансеров

web-hamster
Дмитрий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад