Настроить сайт Joomla 2.5 .

1.Подскажите как сделать верхнее меню больше по ширине - не влезают пункты меню они съезжают вниз. www.okna-profy.ru

2. Почему то страница не всю ширину? http://okna-profy.ru/wintecexpo-2009-moskva.html

Можно сделать так чтобы, когда надо - страница отображалась на всю ширину, а когда надо - справа можно было показывать модуль - например - http://okna-profy.ru/otdelka-balkonov-i-lodjii.html