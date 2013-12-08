Сайт на джумле

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки198 просмотров

псд макета предоставим.

Функционал там несложный. Кто сможет показать первые результат уже к завтра?

Joomla
11 лет назад
maxidenn
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
111 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

kindfairy008
Юлия 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Я в восторге от сотрудничества с Юлией. Феноменальная скорость выполнения. отличное качество и приятное общение. Рекомендовать НЕ буду, постараюсь все заказы отдавать самостоятельно:))))))))))))))))))
Очень хороший заказчик, точно поставленное задание, своевременная оплата и приятное общение. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

kindfairy008
Юлия 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад