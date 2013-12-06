Сайт на Joomla - уникальное дизайнерское решение

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок113 просмотров

Необходим дизайн для сайта-визитки на Joomla по строительной тематике.

Пожелание клиента - нешаблонный, уникальный дизайн. Потребуется разработка, подготовка к предложению и внедрение дизайна.

От кандидата требуется:

- опыт работы в создании сайтов на Joomla

- опыт в создании уникальных дизайнерских решений по разработке сайтов

- умение организовать разработку грамотно при затруднениях клиента сформулировать требования к дизайну четко и исчерпывающе

- креативность мышления

Обязательно указывайте примерную стоимость выполнения работы.

Joomla
11 лет назад
Joomlao
Роман 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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