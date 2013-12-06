Сайт визитка/каталог

Добрый день

Требуется отверстать сайт и посадить на СMS. По структуре это сайт визика/каталог. Детально обсудим с выбраным исполнителем.

По структуре похоже на эти сайты:

http://dveri-deshevle.net.ua

http://www.dvmdoors.com.ua/

P.S. не нужно писать в скайп, сам со всеми свяжусь, спасибо за понимание.