Надо перенести сайт на другой хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок144 просмотра

Надо перенести сайт alumarket.ru на другой хостинг.

Движок netcat.

Сейчас хостинг на php4, поставим на какой-нибудь виртуальный (таймвеб, логол, не важно) с php5. Не будет из-за этого проблем с переносом?

Сейчас сайт на vds ispserver.com

Размер сайта - около 200 мб и 3000 файлов.

Срок - до воскресенья включительно надо сделать. Если можете сделать быстрее - сообщите в ответе.

Все доступы к фтп и базе дам.

Жду от вас предложение по цене и срокам.

PHP
11 лет назад
fastjob
Игорь 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров