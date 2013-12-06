Надо перенести сайт на другой хостинг

Надо перенести сайт alumarket.ru на другой хостинг.

Движок netcat.

Сейчас хостинг на php4, поставим на какой-нибудь виртуальный (таймвеб, логол, не важно) с php5. Не будет из-за этого проблем с переносом?

Сейчас сайт на vds ispserver.com

Размер сайта - около 200 мб и 3000 файлов.

Срок - до воскресенья включительно надо сделать. Если можете сделать быстрее - сообщите в ответе.

Все доступы к фтп и базе дам.

Жду от вас предложение по цене и срокам.