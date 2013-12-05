Wordpress – сделать форму заказа и календарь

www_lesnayaskazka_kz – вот сайт. В разделе «Проживание» будет список номеров. Это будут простые страницы либо записи. Это я сделаю.

Что нужно сделать:

1) В нижней части страницы будет кнопочка «Зарезервировать номер», при нажатии на которую будет открываться формочка заявки, которую можно реализовать с помощи плагина «contact form 7», «cform2” или другого. Человек отправляет форму и на е-мейл уведомляется админ сайта.

2) Нужно создать виджет календаря ниже кнопки «Зарезервировать номер», который будет показывать какие номера свободны, а какие заняты на текущий месяц и на следующий с возможностью листать месяцы вперед и назад.

У номера 4 статуса: Доступный, В ожидании, Забронирован, По запросу. Каждый статус в календаре – подсвечивает дату своим цветом.

В админке дело должно происходить примерно так: я вхожу на редактирование страницы номера, выбираю дату и статус один из четырех и сохраняюсь.

Внешне по аналогии с http://www.thailandholidayhomes.ru/thailand/pattaya/na-jomtien-chic-villa.html