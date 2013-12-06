Помочь установить опенкарт на хостинг руцентра

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок126 просмотров

Не получается запустить опенкарт на хостинге. выдает кучу ошибок. примерные ошибки во воложении

Opencart
11 лет назад
manaka
Юрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад
$10
1 день
Всем привет! срочно понадобилась помощь в установке OpenCart на хостинг руцентра. Спасибо Александру сработал оперативно. Внес изменения в настройки веб сервера и после установил движок. Работой доволен. Рекомендую. Доводит дело до конца. Еще раз спасибо!
Сотрудничеством с Юрием доволен! Оперативное общение, исчерпывающие ответы, быстрая оплата. Рекомендую, буду ждать дальнейшего сотрудничества!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад