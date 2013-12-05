Добрый день. Необходимо в существующем сайте wordpress навести порядок по ссылкам, тексту. Внутренние страницы не открываются, нужно на них ссылки поправить. Оплата за всю работу исходя из имеющихся страниц 2 рубля за страницу. ...
Нужна верстка
Здравствуйте.
Нужна сверстать псд.
Дизайн прикрепила.
Заявки фрилансеров
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