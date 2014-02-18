нужен шаблон WP для блога по аналогии с дизайном сайта и форума http://taowow.ru/board/index.php исходника в .psd нет сроки/цены оплата Яндекс, Киви, ВМ, сбер
Правки ссылок, текста
Добрый день.
Необходимо в существующем сайте wordpress навести порядок по ссылкам, тексту. Внутренние страницы не открываются, нужно на них ссылки поправить.
Оплата за всю работу исходя из имеющихся страниц 2 рубля за страницу. Добавление новых страниц по 5 рублей за страницу. Список новых страниц обсудим позднее по мере правок имеющейся структуры.
Выбранный исполнитель
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