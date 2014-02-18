Правки ссылок, текста

Добрый день.

Необходимо в существующем сайте wordpress навести порядок по ссылкам, тексту. Внутренние страницы не открываются, нужно на них ссылки поправить.

Оплата за всю работу исходя из имеющихся страниц 2 рубля за страницу. Добавление новых страниц по 5 рублей за страницу. Список новых страниц обсудим позднее по мере правок имеющейся структуры.