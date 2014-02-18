Правки ссылок, текста

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок236 просмотров

Добрый день.

Необходимо в существующем сайте wordpress навести порядок по ссылкам, тексту. Внутренние страницы не открываются, нужно на них ссылки поправить.

Оплата за всю работу исходя из имеющихся страниц 2 рубля за страницу. Добавление новых страниц по 5 рублей за страницу. Список новых страниц обсудим позднее по мере правок имеющейся структуры.

WordPress
11 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

wvarious
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$10
3 дня
Лучше всякой похвалы послужит тот факт, что Андрей один из немногих справился с задачей, наполнил сложные страницы с элементами верстки. И более того собственной инициативой дал гарантию поправить в случае обнаружения ошибок. Лучший наполнитель, с кем приходилось сотрудничать без преувеличения.
Александр заказчик с которым легко и приятно работается. От всей души рекомендую.

Заявки фрилансеров

wvarious
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад