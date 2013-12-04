Добрый день! Есть сайт на DLE 9.4 - "www.th egoo dli fe.ru" (без пробелов). Нужно обновить его до последней версии DLE, и установить форум. Внешний вид форума должен гармонировать с дизайном сайта. По поводу выбора ...
Переделать модуль "Новости" для Amiro
Нужно переделать новостной модуль или создать новый под конкретные цели. CMS Amiro.
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