Переделать модуль "Новости" для Amiro

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок93 просмотра

Нужно переделать новостной модуль или создать новый под конкретные цели. CMS Amiro.

11 лет назад
burosovetov
Андрей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров