Приветствую. Все предельно просто.Нужно поставить счетчик на форум работающий на phpbb
Обновить DLE и установить форум
Добрый день! Есть сайт на DLE 9.4 - "www.th egoo dli fe.ru" (без пробелов). Нужно обновить его до последней версии DLE, и установить форум. Внешний вид форума должен гармонировать с дизайном сайта. По поводу выбора движка для форума - хотелось бы узнать мнение исполнителя.
При выборе исполнителя важна как стоимость, так и опыт в подобной работе.
Пишите цены, сроки.
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