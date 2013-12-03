Обновить DLE и установить форум

Добрый день! Есть сайт на DLE 9.4 - "www.th egoo dli fe.ru" (без пробелов). Нужно обновить его до последней версии DLE, и установить форум. Внешний вид форума должен гармонировать с дизайном сайта. По поводу выбора движка для форума - хотелось бы узнать мнение исполнителя.

При выборе исполнителя важна как стоимость, так и опыт в подобной работе.

Пишите цены, сроки.