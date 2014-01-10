Обновление Joomla 3.0.3 до 3.1.5

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Завершен2 заявки127 просмотров

Необходимо сделать обновление cms на сайте .

Пробывал сам,ошибка выходит

0 SQL=SELECT COUNT(id),id FROM j25_wf_profiles,j25_wf_profiles

Возможно из-за нестандартного шаблона,который дорабатывали.

JoomlaSQL
11 лет назад
nokynku
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад
$10
1 день
Все ок!
Все ок.

Заявки фрилансеров

nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад

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