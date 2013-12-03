Обновление Joomla и магазина VirtueMar

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки127 просмотров

На 1м этапе нужно обновить сайт Joomla + VirtueMart , сейчас используются Joomla 1.5.25 и VirtueMart 1.1.9 . Возможна работа по официальному договору. Предложения по стоимости работ обсуждаются. 2й этап - верстка новой первой страницы и подключение нового шаблона (дизайн есть).

Joomla
11 лет назад
helenao
Елена 
59 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров