Студии требуется программист универсал на постоянную удаленную работу по совместительству. Необходимо верстать сайты из псд макета и ставить их на известные CMS или на самописные платформы с настройкой всех блоков и стилей. Для выбора фрилансера ...
Обновление Joomla и магазина VirtueMar
На 1м этапе нужно обновить сайт Joomla + VirtueMart , сейчас используются Joomla 1.5.25 и VirtueMart 1.1.9 . Возможна работа по официальному договору. Предложения по стоимости работ обсуждаются. 2й этап - верстка новой первой страницы и подключение нового шаблона (дизайн есть).
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