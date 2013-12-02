Добрый день, требуется хороший специалист для обновления уже готового шаблона на wordpress, нужно будет сверстать, обновить инструкцию по установке. Все подробности при личном общении. Потребуется верстка, небольшая работа с psd. ...
Небольшие правки по сайту MODX
Нужно доделать сайт на Modx, нужно прикурить каталог, поправить объявления.
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