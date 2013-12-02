Небольшие правки по сайту MODX

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок169 просмотров

Нужно доделать сайт на Modx, нужно прикурить каталог, поправить объявления.

MODX
11 лет назад
south999
Алексей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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