Перенос сайта на другую CMS

Добрый день.

Нам необходимо провести определенные работы по сайту www.lnmoney.ru

1)В данный момент сайт функционирует на самописной CMS системе. Необходимо провести интеграцию с платной CMS (Bitrix, NetCat, возможно другие. Нужны Ваши предложения и рекомендации), оставив при этом действующий функционал на сайте.

2)Главная страница :

Изменения в калькуляторе.

Сейчас осуществляется ввод произвольных сумм в поля. Нужно чтобы скрипт выдавал ошибку по суммам.

При выборе «Вы наш постоянный клиент», нужно доверстать кнопку с выбором дисконтных карт.

Логика калькулятора должна остаться такой -же. В данный момент считает он правильно.

Справа в шапке где девушка нужно анимировать поля : 15000р, 5 минут, 30 дней. Можно сделать через скрипт, который используется в Joomla. Подробнее могу по запросу об этом написать. Исходники все предоставим.

Сделать кликабельные ссылки в новостях + картинка.

Установить счетчик в подвал. Все коды предоставим.

3)Переход на новости. В разделе новости должно быть отображение краткой новости при переходе отображается подробная новость с картинкой.

4)Опрос. Должен так же находится на главной.

5)Форма «Обратный звонок». Создать форму. При ее заполнении должно приходить уведомление на e-mail.

6)Форма «Оцените нашу работу». Необходимо доверстать крестик, чтобы окно можно было закрыть нажав на нее.

7)Разделы : Условия, Отзывы, Ответы на вопросы, О Компании – статические html страницы.

8)Раздел Контакты : При нажатии на город пользователь должен переходить на отдельную html страницу с уникальными title. На странице располагается описание как найти торговую точку, адреса и телефоны а также яндекс карты. В данный момент НЕПРАВИЛЬНО реализовано на сайте через окно.

9)Онлайн заявка. В данный момент «слетает» верстка. Страница не синхронизирована с калькулятором на главной.

Нужно будет убрать некоторые поля. Подробнее напишем какие.

Нужно будет добавить «К возврату» из калькулятора.

Работа через безопасную сделку.