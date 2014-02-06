Доработка старых и разработка новых сайтов на MODx. Есть всегда постоянные заказы. Пишите только если есть достаточное портфолио и опыт на MODx.
Перенос сайта на другую CMS
Добрый день.
Нам необходимо провести определенные работы по сайту www.lnmoney.ru
1)В данный момент сайт функционирует на самописной CMS системе. Необходимо провести интеграцию с платной CMS (Bitrix, NetCat, возможно другие. Нужны Ваши предложения и рекомендации), оставив при этом действующий функционал на сайте.
2)Главная страница :
Изменения в калькуляторе.
Сейчас осуществляется ввод произвольных сумм в поля. Нужно чтобы скрипт выдавал ошибку по суммам.
При выборе «Вы наш постоянный клиент», нужно доверстать кнопку с выбором дисконтных карт.
Логика калькулятора должна остаться такой -же. В данный момент считает он правильно.
Справа в шапке где девушка нужно анимировать поля : 15000р, 5 минут, 30 дней. Можно сделать через скрипт, который используется в Joomla. Подробнее могу по запросу об этом написать. Исходники все предоставим.
Сделать кликабельные ссылки в новостях + картинка.
Установить счетчик в подвал. Все коды предоставим.
3)Переход на новости. В разделе новости должно быть отображение краткой новости при переходе отображается подробная новость с картинкой.
4)Опрос. Должен так же находится на главной.
5)Форма «Обратный звонок». Создать форму. При ее заполнении должно приходить уведомление на e-mail.
6)Форма «Оцените нашу работу». Необходимо доверстать крестик, чтобы окно можно было закрыть нажав на нее.
7)Разделы : Условия, Отзывы, Ответы на вопросы, О Компании – статические html страницы.
8)Раздел Контакты : При нажатии на город пользователь должен переходить на отдельную html страницу с уникальными title. На странице располагается описание как найти торговую точку, адреса и телефоны а также яндекс карты. В данный момент НЕПРАВИЛЬНО реализовано на сайте через окно.
9)Онлайн заявка. В данный момент «слетает» верстка. Страница не синхронизирована с калькулятором на главной.
Нужно будет убрать некоторые поля. Подробнее напишем какие.
Нужно будет добавить «К возврату» из калькулятора.
Работа через безопасную сделку.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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