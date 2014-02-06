Перенос сайта на другую CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки247 просмотров

Добрый день.

Нам необходимо провести определенные работы по сайту www.lnmoney.ru

1)В данный момент сайт функционирует на самописной CMS системе. Необходимо провести интеграцию с платной CMS (Bitrix, NetCat, возможно другие. Нужны Ваши предложения и рекомендации), оставив при этом действующий функционал на сайте.

2)Главная страница :

Изменения в калькуляторе.

Сейчас осуществляется ввод произвольных сумм в поля. Нужно чтобы скрипт выдавал ошибку по суммам.

При выборе «Вы наш постоянный клиент», нужно доверстать кнопку с выбором дисконтных карт.

Логика калькулятора должна остаться такой -же. В данный момент считает он правильно.

Справа в шапке где девушка нужно анимировать поля : 15000р, 5 минут, 30 дней. Можно сделать через скрипт, который используется в Joomla. Подробнее могу по запросу об этом написать. Исходники все предоставим.

Сделать кликабельные ссылки в новостях + картинка.

Установить счетчик в подвал. Все коды предоставим.

3)Переход на новости. В разделе новости должно быть отображение краткой новости при переходе отображается подробная новость с картинкой.

4)Опрос. Должен так же находится на главной.

5)Форма «Обратный звонок». Создать форму. При ее заполнении должно приходить уведомление на e-mail.

6)Форма «Оцените нашу работу». Необходимо доверстать крестик, чтобы окно можно было закрыть нажав на нее.

7)Разделы : Условия, Отзывы, Ответы на вопросы, О Компании – статические html страницы.

8)Раздел Контакты : При нажатии на город пользователь должен переходить на отдельную html страницу с уникальными title. На странице располагается описание как найти торговую точку, адреса и телефоны а также яндекс карты. В данный момент НЕПРАВИЛЬНО реализовано на сайте через окно.

9)Онлайн заявка. В данный момент «слетает» верстка. Страница не синхронизирована с калькулятором на главной.

Нужно будет убрать некоторые поля. Подробнее напишем какие.

Нужно будет добавить «К возврату» из калькулятора.

Работа через безопасную сделку.

HTMLJoomla
11 лет назад
torring
Андрей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

jxn2006
Виктор 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$200
8 дней
Благодарен Виктору за четкое выполнение поставленных задач. Также хочу отдельно поблагодарить за правки и исправления после сдачи проекта. Надеюсь что будем сотрудничать и в будущем! Удачи и успехов Вам!
Доволен сотрудничеством, быстрая оплата, рекомендую. Буду рад помочь еще.

Заявки фрилансеров

jxn2006
Виктор 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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