Joomla- HTML карта сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки133 просмотра

Версия Joomla 1.5.25, нужна HTML карта сайта, через которую можно вывести все МАТЕРИАЛЫ, установлен компонент K2, материалы идут из него

Можно с пагинацией, можно без.

Пример как на WP это выглядит http://ahawks.ru/karta-sajta

От вас сроки и цена. Прошу обратить внимание на версию Joomla. Обновляться пока не планирую.

HTMLJoomlaWordPress
11 лет назад
magicshop
Алексей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров