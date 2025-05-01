Необходимо починить и перенести уже плохо работающий сайт сделанный на старой Joomla на Joomla последней версии.
Joomla- HTML карта сайта
Версия Joomla 1.5.25, нужна HTML карта сайта, через которую можно вывести все МАТЕРИАЛЫ, установлен компонент K2, материалы идут из него
Можно с пагинацией, можно без.
Пример как на WP это выглядит http://ahawks.ru/karta-sajta
От вас сроки и цена. Прошу обратить внимание на версию Joomla. Обновляться пока не планирую.
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