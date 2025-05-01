Joomla- HTML карта сайта

Версия Joomla 1.5.25, нужна HTML карта сайта, через которую можно вывести все МАТЕРИАЛЫ, установлен компонент K2, материалы идут из него

Можно с пагинацией, можно без.

Пример как на WP это выглядит http://ahawks.ru/karta-sajta

От вас сроки и цена. Прошу обратить внимание на версию Joomla. Обновляться пока не планирую.