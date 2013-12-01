Установить и настроить галерею на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок137 просмотров

Нужна установка и настройка галереи joomla 2.5 с возможностью вставлять ее в материалы и сопровождать картинки короткими описаниями.

В заявке обязательно указывайте бюджет и срок выполнения, желательно со ссылкой на пример работы предлагаемой галереи.

Joomla
11 лет назад
WRX
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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