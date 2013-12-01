Совместимость модуля Drupal после обновления

Обновили модуль Друпала - Webform с 3.x до 4.х

После этого модуль Webform2vTiger перестал передавать данные, в логах появилась ошибка:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() в функции webform2vtiger_flatten_and_substitute() (строка 101 в файле public_html/sites/all/modules/webform2vtiger/webform2vtiger.module).

КОД модуля: webform2vtiger.module http://pastebin.com/WB02VFg5

Предположительно это потому, что поменялись названия переменных в обновленном модуле.

Код модуля, который обновился - здесь (обе версии): https://drupal.org/project/webform

Что именно изменилось (подробный changelog с примерами): https://drupal.org/node/1609324 (Upgrading from Webform 3.x to 4.x)

Код модуля, который нужно подправить: https://drupal.org/project/webform2vtiger

ИЛИ ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ: http://pastebin.com/WB02VFg5

Предоставлю настроенную платформу для тестирования.

Нужно исправить файл модуля webform2vtiger webform2vtiger.module, чтобы все снова заработало.