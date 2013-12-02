Натянуть верстку на самописную CMS

Спасибо за качественную работу! Проект был выполнен в течении ночи, хотя на выполнение я отвел 3 дня, что очень хорошо говорит об исполнителе. Быстро, качественно, без исчезаний и затягиваний. Буду обращатся еще и всем советую работать с Элбеком!