Натянуть верстку на самописную CMS

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок191 просмотр

Требуется натянуть верстку на самописную CMS.

Проект не сложный, сроки не резиновые, верстка качественная. Мое предложение 1500 р., верстку повесить на эту цмс не составит труда.

Но рассмотрю и ваши предложения. Сроки 2-3 дня.

11 лет назад
Mister_V
Виктор 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

IceJIN
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$36
1 день
Спасибо за качественную работу! Проект был выполнен в течении ночи, хотя на выполнение я отвел 3 дня, что очень хорошо говорит об исполнителе. Быстро, качественно, без исчезаний и затягиваний. Буду обращатся еще и всем советую работать с Элбеком!
Четко поставил задачу . и не требовал ничего лишного от ТЗ. С такими заказчиками всегда приятно иметь дело :) Рекомендую !

Заявки фрилансеров

IceJIN
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад