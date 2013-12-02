Имеется flash шаблон Moto CMS - http://www.motocms.ru/flash-templates/flash-cms-templates-type/41783.html Требуется изменить в нем эффект анимации при наведении на кнопки меню и эффект анимации при переходе по страницам, сделать их нужно как на другом шаблоне - ...
Натянуть верстку на самописную CMS
Требуется натянуть верстку на самописную CMS.
Проект не сложный, сроки не резиновые, верстка качественная. Мое предложение 1500 р., верстку повесить на эту цмс не составит труда.
Но рассмотрю и ваши предложения. Сроки 2-3 дня.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $10
В процессе работы с сайтом возникли проблемы: 1) Нужно добавить несколько брендов 2) Нужно добавить пару производителей. 3) Стоимость товара выводится в две строчки. 4) Хочу установить Яндекс метрику www.3dpazly.comЗавершен11 лет назад
Требуется настроить Joomla 3.2.0 +Community Builder 1.9.1 в данный момент настройки дефолтные, шаг 1. нужно запустить соц.сеть по модели одноклассников, т.е. основной фунционал, шаг 2. скорректировать компоненты.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется написание модуля для DLE - отзывы об автомобилях. Как должно выглядеть. >>Форма добавления отзыва: Выбор марки/модели авто (списки должны присутствовать) Добавление фото (несколько), открывающиеся на jQuery Срок владения (тестовое ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ежедневная работа!!! Обязаности: работоспособность сайтов, редактирование инфы, добавление удаление модулей, обновление версий CMS. Иногда смена дизайна, желательно уметь "натягивать" дизайн по дизайнерским рисункам. Работы немного, но не всегда. Рассчитываю на час рабочего времени в ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно доработать поиск по сайту с автоматической транслитерацией слов. К примеру пишу акура - находит acura. Cmc BitrixСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток фрилансеры...Требуется задача натянуть дизайн psd на движок JOOMLA ... Все страницы отрисованы они почти все идентичны... вот главная во вложении .. от ВАС сроки и ...Завершен11 лет назад
Имеем сверстанный html шаблон дизайна. Необходимо установить его на сайт seo-schemer.ru и внести доработки из ТЗ во вложении. На сайте применяется шаблонизатор Smarty. Поэтому для выполнения задания знание и опыт работы со ...Завершен11 лет назад
- $50
На сайте (Joomla 2.5.16+K2 2.6.7 +Kunena 3.0.3) внезапно пропала регистрация http://www.mendeleevo.su/create-an-account/ Выдаёт страницу с пустым кодом. Нужно решить эту проблему.Завершен11 лет назад
- $100
Перенести страницу с http://tppkaluga.ru/test2 на Битрикс. Сделать дополнительную страницу, которую потом можно переключить и сделать главной. Интегрировать шаблон из http://tppkaluga.ru/test2 плюс вывод новостей как на главной http://tppkaluga.ru ...Закрыт11 лет назад