Ежедневная работа!!! Обязаности: работоспособность сайтов, редактирование инфы, добавление удаление модулей, обновление версий CMS. Иногда смена дизайна, желательно уметь "натягивать" дизайн по дизайнерским рисункам. Работы немного, но не всегда. Рассчитываю на час рабочего времени в ...
Модуль "Отзывы об автомобилях" для DLE
Требуется написание модуля для DLE - отзывы об автомобилях.
Как должно выглядеть.
>>Форма добавления отзыва:
Выбор марки/модели авто (списки должны присутствовать)
Добавление фото (несколько), открывающиеся на jQuery
Срок владения (тестовое поле или выпадающий список)
Расходы за время владения (тестовое поле)
Пробег (тестовое поле)
Оценка по нескольким параметрам (например - комфорт, управляемость, обслуживание и пр.) в виде шкалы (или баллов)
Суммарная оценка
Текстовое поле для описания
>> Вывод отзыва
Фото одним блоком
Пробег, время владения, расходы,оценка по параметром одним блоком
Описание под блоками фото и информации
>> Каталог
Вывод марок авто в виде таблицы с логотипами + количество отзывов на марку.
>> Страница списка отзывов.
Первью + характеристики (срок владения, пробег, вложения, оценка)
Возможность редактирования категорий и отзывов из админки
Форма добавления отзывов должна быть доступна только зарегистрированным пользователям
ЧПУ УРЛ для категорий и страниц с отзывами.
Заявки фрилансеров
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