Решить проблему с регистрацией в Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки156 просмотров

На сайте (Joomla 2.5.16+K2 2.6.7 +Kunena 3.0.3) внезапно пропала регистрация http://www.mendeleevo.su/create-an-account/

Выдаёт страницу с пустым кодом.

Нужно решить эту проблему.

Joomla
11 лет назад
LuxMag
Михаил 
43 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Проблема была найдена быстро и устранена.
Рад был помочь Михаилу с проблемой. Оплата была получена сразу, в полном объеме. Буду рад помочь в дальнейшем, и рекомендую Михаила как отличного заказчика.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Интеграция верстки с Битрикс

    $100

    Перенести страницу с http://tppkaluga.ru/test2 на Битрикс. Сделать дополнительную страницу, которую потом можно переключить и сделать главной. Интегрировать шаблон из http://tppkaluga.ru/test2 плюс вывод новостей как на главной http://tppkaluga.ru ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Wordpress тема directory

    здравствуйте уважаемые программисты! Нам нужно залить на хостинг сайт по этому примеру http://themeforest.net/item/directory-portal-wordpress-theme/3840053 или http://templatic.com/demos/directory/. 2 вариант предпочтительней. Если у Вас уже есть эта тема купленная, то было бы супер, особенно расширенная версия. Также ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отображение сайта WP

    Добрый вечер, Добрый день, внезапно часть сайта перестала отображаться на сафари. На хроме и других браухерах отображается корректно. Нужно это поправить. указывайте цену - спасибо

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать одностраничный сайт из шаблона на WP

    $100

    Надо создать полностью редактируемый одностраничный лендинг на wordpress. Шаблон дизайна http://themeforest.net/item/super-agency-responsive-landing-page/full_screen_preview/3520082 + убрать лишний код (оптимизировать) если будет + что касаемо сео заточить + счетчик воткнуть + карту в контактах, + лого скорее всего ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Фильтр атрибутов/производителя Joomshopping

    $25

    День добрый. Необходимо реализовать одновременный фильтр по атрибутам\производителям на странице каталога и категорий джумшоппинга. Пример http://www.minimodniki.com.ua/catalog/bodiki-dlja-... джумла 2.5 и джумшоппинг 3.16 версии. Бюджет 25USD

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подружить на Joomla компонент и плагин Joomla

    Необходимо подружить на Joomla компонент Community Builder (CB), Community Builder Pro (CB Pro) и плагин SMSFox. SMSfox работает при дефолтной регистрации, т.к. перехватывает действие при нажатии кнопки "Регистрация", запрашивает номер, отправляет на номер ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переделка портала (drupal 6)

    Редизайн, репрограмминг, мультисайтовость, переезд на домен .рф сайта dzerjinsk.ru, оптимизация drupal 6 (возможна смена платформы). Подробности в прикреплении. Требование к заявкам: Описание способов, которыми будет решаться задача (вкратце), Срок, ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад