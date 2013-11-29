Подружить на Joomla компонент и плагин Joomla

Необходимо подружить на Joomla компонент Community Builder (CB), Community Builder Pro (CB Pro) и плагин SMSFox.

SMSfox работает при дефолтной регистрации, т.к. перехватывает действие при нажатии кнопки "Регистрация", запрашивает номер, отправляет на номер смс. Пользователь получает смс, вводит код проверки, если он верен - плагин передает управление скрипту регистрации.

Нужно сделать так, чтобы плагин подружился регистрацией CB и работал также как и с дефолтной регистрацией Joomla. Также необходимо чтобы телефон из формы запроса телефона SMSfox (в случае успешного подтверждения телефона пользователем) передавался в форму регистрации CB в нередактируемом виде и в последствии записывался в базу вместе с остальной регистрационной информацией.