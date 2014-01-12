Создание мобильной версии сайта на joomla.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки114 просмотров

Требуется создать мобильную версию существующего сайта www.stalmira.com.ua.

cms - joomla 1.5

Joomla
11 лет назад
mrpeer_1
51 год
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

MasterLincor
Евгений 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад
$50
3 дня
Все чотко!
Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

MasterLincor
Евгений 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад