Требуется доработка сайта http://www.storeled.ru/ на CMS Drupal. Файлы во вложении Интересует цена и сроки. Способ оплаты на ваш выбор
Создание мобильной версии сайта на joomla.
Требуется создать мобильную версию существующего сайта www.stalmira.com.ua.
cms - joomla 1.5
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $33
Макет несложный. Функционал простейший, по сути только обновление страни и создание новых разделов:) Сроки жмут. Желательно показать что-то уже сегодня — завтра.Макет в псд предоставим. Кто сможет сделать его ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать форму обратной связи для сайта на joomla. Обратная связь простая: всего 4 поля типа Имя, адрес, телефон, площадь. Все это должно быть на отдельной странице и данные после отправки должны уходить на указанный ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужно доработать сайт на WP. Настроить поиск и оформить в стиле сайта, добавить комментарии, поправить мультиязычность. Более подробное ТЗ при переписке. Благодарю.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день, коллеги! Нам требуется команда фрилансеров или компания, имеющая большой опыт работы с CMS 1C-Bitrix, в частности — опыт разработки модулей для ИМ на данной системе управления. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день, коллеги! Нам требуется команда фрилансеров или компания, имеющая большой опыт работы с CMS PrestaShop, в частности — опыт разработки модулей для ИМ на данной системе управления. ...Закрыт11 лет назад
Добрый день, коллеги! Нам требуется команда фрилансеров или компания, имеющая большой опыт работы с CMS OpenCart, в частности — опыт разработки модулей для ИМ на данной системе управления. ...Закрыт11 лет назад
Добрый день, коллеги! Нам требуется команда фрилансеров или компания, имеющая большой опыт работы с CMS AMIRO.CMS, в частности — опыт разработки модулей для ИМ на данной системе управления. ...Закрыт11 лет назад
Добрый день, коллеги! Нам требуется команда фрилансеров или компания, имеющая большой опыт работы с CMS Magento, в частности — опыт разработки модулей для ИМ на данной системе управления. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день, коллеги! Нам требуется команда фрилансеров или компания, имеющая большой опыт работы с CMS Simpla, в частности — опыт разработки модулей для ИМ на данной системе управления. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад