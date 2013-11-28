Сайт на джумле

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок164 просмотра

Макет несложный. Функционал простейший, по сути только обновление страни и создание новых разделов:)

Сроки жмут.

Желательно показать что-то уже сегодня — завтра.Макет в псд предоставим.

Кто сможет сделать его быстро?

Joomla
11 лет назад
maxidenn
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
111 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров