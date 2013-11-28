Модуль для интеграции нашей системы в PrestaShop

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Закрытнет заявок103 просмотра

Добрый день, коллеги!

Нам требуется команда фрилансеров или компания, имеющая большой опыт работы с CMS PrestaShop,

в частности — опыт разработки модулей для ИМ на данной системе управления.

Задачи:

1) Разработать универсальный модуль для CMS PrestaShop, осуществляющий полную двухстороннюю интеграцию заказооборота в CMS PrestaShop с заказооборотом в нашей системе с возможностью легкой установки под любую кастомную конфигурацию CMS PrestaShop, в т.ч.: выбор способа и варианта доставки, синхронизацию данных заказов, синхронизацию статусов и т.д.

2) Осуществлять поддержку и доработку данного модуля в течение 2–3 месяцев за абонентскую плату.

Требования к Вам:

1) Готовы работать «в белую» с заключением официального договора.

2) Находитесь на территории РФ, или имеете представительство в РФ.

3) Имеете готовые работы на CMS PrestaShop (не менее 3–5).

4) Хорошо знакомы с архитектурой и возможностями CMS PrestaShop, знаете как она устроена «под капотом».

5) Наличие каналов голосовой связи.

6) Готовность работать на длительном подряде (1–4 мес).

Желательно:

1) Наличие представительства в Москве или области или возможность очного появления в нашем московском офисе для обсуждения подробностей проекта.

2) Наличие готовых модулей под CMS PrestaShop.

В заявке указывайте стоимость работы за 1 ч.ч., а так же присылайте ссылки на реализованные на PrestaShop проекты и модули.

Просьба не откликаться на заявку, если вы не удовлетворяете хотя-бы 1 требованию из пункта 1.

ТЗ высылаем исполнителю после предварительного голосового общения или общения в скайпе.

PrestaShop
11 лет назад
Pentik
Андрей 
35 лет
20 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

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