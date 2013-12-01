Установить тему WP

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок169 просмотров

Здравствуйте!

необходимо установить и загрузить WordPress тему с themeforest, загрузить в нее демо контент и настроить как на оригинале.

Сверстать главную страницу из .ai и натянуть на WP

— главную страницу в вышеупомянутой теме — простая

WordPress
11 лет назад
Tamansky
Марк 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

macssss
29 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Внимание к деталям задания и ответственное выполнение. Большое спасибо!
Отличный заказчик, работали оператвино, без лишних задержек.

Заявки фрилансеров

macssss
29 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад