Сайт на joomla 2.5: http://ptk-trans.com/ Необходимо сделать 3 пункта ТЗ: 1. Сделать вывод «хлебных крошек». Пример шаблона: ...
Установить тему WP
Здравствуйте!
необходимо установить и загрузить WordPress тему с themeforest, загрузить в нее демо контент и настроить как на оригинале.
Сверстать главную страницу из .ai и натянуть на WP
— главную страницу в вышеупомянутой теме — простая
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