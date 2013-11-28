Доработка модуля RokSprocket под Virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок85 просмотров

Необходимо сделать так, чтобы модуль работал с виртуемарт2.

стоимость?

сроки?

11 лет назад
Myster
Марат 
54 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров