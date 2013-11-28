Необходима помощь по битрикс

требуется помощь с пояснениями по битрикс.

имеется каталог, его нужно немного подстроить по-мелочи (например обаить пункты меню и связать их с каталогом, рассказав как это делается), или например переписть днс доменов + в некоторых вопросах проконсультировать. не обязательно вы должны быть программистом, гланое чтоб в класно на уровне админа разирались битрикс и могли научить некоторым вещам.