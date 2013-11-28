Необходима помощь по битрикс

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  2. Системы управления (CMS)
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требуется помощь с пояснениями по битрикс.

имеется каталог, его нужно немного подстроить по-мелочи (например обаить пункты меню и связать их с каталогом, рассказав как это делается), или например переписть днс доменов + в некоторых вопросах проконсультировать. не обязательно вы должны быть программистом, гланое чтоб в класно на уровне админа разирались битрикс и могли научить некоторым вещам.

11 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

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