Есть страница coming soon — grand-fermer.ru Есть купленный шаблон http://themeforest.net/item/benissimo-vintage-style-opencart-theme/4467324?WT.ac=solid_search_item&WT.seg_1=solid_search_item&WT.z_author=InfoStyle Необходимо сверстать шаблон, привязав к опенкарт. Запрограммировать под наши нужны, согласно ТЗ. Прикрепить к доменному имени ...
Сделать поисковый фильтр на Wordpress
Необходимо на Wordpress создать фильтр поиска либо используя существующие плагины установить фильтр поиска по произвольным полям (реализованы с помощью Advanced Custom Fields).
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