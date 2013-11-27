Сделать поисковый фильтр на Wordpress

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Закрыт4 заявки151 просмотр

Необходимо на Wordpress создать фильтр поиска либо используя существующие плагины установить фильтр поиска по произвольным полям (реализованы с помощью Advanced Custom Fields).

WordPress
11 лет назад
party-flink
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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