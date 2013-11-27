Восстановление сайта

Не пыльная работа по Ruby on Rails

Требуется восстановить сайт на сервере, а именно:

Установить софт nginx, ruby и postgresq

Залить базу сайта.

Возможно что то еще я в этом не специалист.

Предоставлю ssh доступ

Все вопросы и предложения в скайп: egorovpro