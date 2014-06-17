Простая настройка трех сайтов на WordPress

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок187 просмотров

Ищу профессионала на легкий подработок. Необходимо настроить покупные шаблоны для трех сайтов на CMS WordPress.

Требуется:

Убрать, продублировать или переместить необходимые блоки.

Настроить вид главной и внутренней страниц.

Ориентировочно три сайта по 30-50$. Желательна оплата через Приват24, то есть в первую очередь рассматриваю заявки от украинских веблансеров.

Ссылки на шаблоны:

themeforest.net/item/columbia-corporate-theme-with-showcase-wp/full_screen_preview/140905

themeforest.net/item/metro-rox-wordpress-theme/4668403

mojo-themes.com/item/scipio-responsive-wordpress-theme/

WordPress
11 лет назад
Xim
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

JarosKL
37 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$90
3 дня
Быстро, качественно, недорого. Рекомендую.
Все прошло отлично. Было приятно работать. Буду рад сотрудничеству еще. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

JarosKL
37 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад