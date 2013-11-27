Срочно нужен специалист cms modX, поправить информацию на странице, заменить формы обратной связи и звонка, провести ряд технических улучшений, добавить модуль галереи.
Доработать плагин для WordPress
На сайте используется плагин Custom Permalinks http://wordpress.org/plugins/custom-permalinks/ Основная функция данного плагина — это возможность редактировать url любой записи или страницы на сайте, но при использовании таких символов, как "?» и "=" данный плагин их кодирует в %3F и %3D
Данное кодирование было отключено, чтобы данные символы могли отображаться нормально.
Отредактирована 443 строка: add_post_meta( $id, 'custom_permalink', str_replace(array('%2F','%3F','%3D'), array('/','?','='), urlencode(ltrim(stripcslashes($_REQUEST['custom_permalink']),"/"))) );
Пример страницы: http://yzzgh.org/Column.aspx?ColId=232
Но при переходе по ссылке теперь вылазит ошибка 404. Нужно решить данную проблему. Плагин прикреплен к заданию.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
1 Добавить разделы в основное меню и категории 2 Добавить сервисы: оформить заказ, заявка на расчет, калькулятор 3 Перелинковка тех задание в прикрепленном файлеЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Сайт на Joomla 1.5 Проблема с отображением уменьшенных изображений. например тут: http://moto85[точечка]ru/dlya-motokrossa/1577-01016-002-fox-pawtector-motoperchatki-belo-goluboy.html при клике вылетает ошибка. Способы, описанные здесь http://joomlaforum.ru/index.php?topic=79912.0 не помоглиСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть зараженный сайт на битриксе. Задача - вычистить код с сайта, обновить и сделать так, что бы этого не случилось в будущем. В заявках хочу увидеть стоимость ваших услуг и портфолио.Завершен11 лет назад
- $50
Необходимо установить и сделать первоначальную настройку шаблона на сайт, на joomla 2.5 или выше. Работа срочная.Системы управления (CMS)18 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть магазин. Необходимо сделать капчу при регистрации. Движок Joomla. сроки короткие.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть макет дизайна сайта (в приложении) Необходимо сверстать и поставить на любой более-менее нормальный движок магазина. Например joomla virtuemart. Главное что бы в итоге был магазин с: 1. Отсутсвием обязательной регистрации 2. ЧПУ ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сверстанный дизайн сайта. Нужно его натянуть на WordPress 3.7.1 в стиле шаблона «Twenty Twelve».Системы управления (CMS)22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $20
сайт www.qwerti.ru Версия 1.5.20 Почистить joomla от вирусов и обновить 20wmzЗавершен11 лет назад
На сайте www_israelcoffee_ru нужно поставить шрифт OpenCart внутри сайта, чтобы он отображался даже у тех, у кого его нет на компьютере. Cufon не предлагать, так как он не копируется и не выделяется, ведет себя ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад