Доработать плагин для WordPress

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На сайте используется плагин Custom Permalinks http://wordpress.org/plugins/custom-permalinks/ Основная функция данного плагина — это возможность редактировать url любой записи или страницы на сайте, но при использовании таких символов, как "?» и "=" данный плагин их кодирует в %3F и %3D

Данное кодирование было отключено, чтобы данные символы могли отображаться нормально.

Отредактирована 443 строка: add_post_meta( $id, 'custom_permalink', str_replace(array('%2F','%3F','%3D'), array('/','?','='), urlencode(ltrim(stripcslashes($_REQUEST['custom_permalink']),"/"))) );

Пример страницы: http://yzzgh.org/Column.aspx?ColId=232

Но при переходе по ссылке теперь вылазит ошибка 404. Нужно решить данную проблему. Плагин прикреплен к заданию.

WordPress
11 лет назад
maxxf
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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