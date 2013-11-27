Верстка и натяжка на Webasyst

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки146 просмотров

Необходимо сверстать макет интернет-магазина PSD и натянуть на движок webasyst

Бюджет 6000 рублей.

Обязательно наличие портфолио.

Webasyst
11 лет назад
serjik77
Егор 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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