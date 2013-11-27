Необходимо сверстать макет интернет-магазина PSD и натянуть на движок webasyst Бюджет 6000 рублей. Обязательно наличие портфолио.
Исправить верстку/шаблон UMI
Исправить верстку/шаблон сайта под UMI - цена $35. Описание проблемы. на первой странице в главном меню три пункта. Изначально исполнитель так сверстал шаблон, что только у первого пункта меню было "выпадающее" подменю. После того, как я минимально переделал шаблон - сделал выпадающие подменю у двух других пунктов, верстка (дизайн) слегка съехал. Нужно это пофиксить.
Выбранный исполнитель
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