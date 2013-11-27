Исправить верстку/шаблон UMI

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки117 просмотров

Исправить верстку/шаблон сайта под UMI - цена $35. Описание проблемы. на первой странице в главном меню три пункта. Изначально исполнитель так сверстал шаблон, что только у первого пункта меню было "выпадающее" подменю. После того, как я минимально переделал шаблон - сделал выпадающие подменю у двух других пунктов, верстка (дизайн) слегка съехал. Нужно это пофиксить.

11 лет назад
ZVV
57 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Krag
Пётр 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$35
1 день
Второй раз сотрудничаю с Петром и второй раз он выполняет работу очень быстро. К тому же максимально вник в ситуацию и максимально упростил мне дальнейшую работу с сайтом.
Хороший заказчик. Понятное задание, проблем с оплатой нет.

Заявки фрилансеров

Krag
Пётр 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад