Исправить верстку/шаблон UMI

Исправить верстку/шаблон сайта под UMI - цена $35. Описание проблемы. на первой странице в главном меню три пункта. Изначально исполнитель так сверстал шаблон, что только у первого пункта меню было "выпадающее" подменю. После того, как я минимально переделал шаблон - сделал выпадающие подменю у двух других пунктов, верстка (дизайн) слегка съехал. Нужно это пофиксить.