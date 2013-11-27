Правки. Движок : NetCat версия 3.1 Standard

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Закрыт1 заявка109 просмотров

Необходимо оперативно внести правки на сайт.

Движок : NetCat версия 3.1 Standard

Сайт: alumarket.ru/products/automate/

Суть задачи.

1. Оранжевые кнопки делаем синими как остальные на сайте - http://prntscr.com/26y5tw

2. В поиске меняем текст на кнопках - http://prntscr.com/26y5xv (Искать справа)

Правую кнопку оставляем синей.

Левую делаем серой, только чтобы она читалась.

Предложения по цене и срокам?

11 лет назад
m0965536
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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