Не пыльная работа по Ruby on Rails Требуется восстановить сайт на сервере, а именно: Установить софт nginx, ruby и postgresq Залить базу сайта. Возможно что то еще ...
Правки. Движок : NetCat версия 3.1 Standard
Необходимо оперативно внести правки на сайт.
Движок : NetCat версия 3.1 Standard
Сайт: alumarket.ru/products/automate/
Суть задачи.
1. Оранжевые кнопки делаем синими как остальные на сайте - http://prntscr.com/26y5tw
2. В поиске меняем текст на кнопках - http://prntscr.com/26y5xv (Искать справа)
Правую кнопку оставляем синей.
Левую делаем серой, только чтобы она читалась.
Предложения по цене и срокам?
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