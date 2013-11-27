Редактирование OpenCart магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки107 просмотров

Нужен человек, который может помочь в мелких правка интернет магазина.

Поправить отображение корзины и карточки товара.

Поставить ЧПУ

Настроить некоторые страницы под конкретный вывод товаров

Opencart
11 лет назад
moykin
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров