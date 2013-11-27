Создание сайта магазина на opencart

Есть страница coming soon — grand-fermer.ru

Есть купленный шаблон http://themeforest.net/item/benissimo-vintage-style-opencart-theme/4467324?WT.ac=solid_search_item&WT.seg_1=solid_search_item&WT.z_author=InfoStyle

Необходимо сверстать шаблон, привязав к опенкарт. Запрограммировать под наши нужны, согласно ТЗ.

Прикрепить к доменному имени grand-fermer.ru.

Мы ищем программиста, который сможет вместе с нами проработать проект, и в дальнейшем его поддерживать.

Оплата проекта поэтапная.

Бюджет на запуск (на первый этап) сейчас у нас 10000 рублей, нам нужен сайт под обозначенные в ТЗ нужды, который мы заполним контентом, чтобы вывести продажи за пределы фейсбука. И люди уже начали покупать, чтобы мы смогли реализовать дальнейшие этапы запуска интернет-проекта.

Также нам будет нужна seo оптимизация, аналитика по сайту (на первом этапе хватит установить метрики)

От вас нам нужно:

1. Как поэтапно мы можем реализовать проект с точки зрения программирования.

2. Сроки выполнения и оплата.

По запросу пришлю дополнительно ТЗ и картинку странички одного вида товара