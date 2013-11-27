Приветствую! В движке существует возможность прикреплять файл к заказу (см. Демо http://demo.myopencart.ru/index.php?route=product/product&path=25_29&product_id=42 ) Однако, прикрепленный файл отображается не в виде ссылки, кликнув по которой можно скачать, ...
Развернуть два вордпресса.
Здравствуйте. Нужно сегодня установить два сайта на вордпрессе. Нсы доменов правда еще не перенаправлены, но я думаю это не проблема для установки.
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