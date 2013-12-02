Верстка из psd в joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок167 просмотров

Есть psd (главная страница и страница второго уровня), надо на установленную (будет установлена заказчиком) joomla 2.5 наверстать шаблон (создать необходимые модули и т.д). Под все браузеры. Ширина фиксирована, по центру (поля слева и справа одинаковы). Цена 2 800 р.

Joomla
11 лет назад
ZVV
57 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад
$100
2 дня
Вячеслав работу выполнил в срок, даже чуть быстрее. Кроме того, учел пожелания, которых не было в макете. На связи был постоянно, на все вопросы отвечал. Работой все довольны. Рекомендую!
Спасибо за работу. С Вами очень приятно иметь дело. Если что всегда рад помочь! )

Заявки фрилансеров

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад