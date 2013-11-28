webasyst shop-script - добавить в меню пункт

Здравствуйте! Есть сайт на временном домене: http://test.vitrina-market.com/ Проблема в том, что на сайте не работают пункты меню, которые ссылаются на материал сайта. Это меню в верхней части сайта (1111, 2222, Главная, 123) Я перепробовал ...