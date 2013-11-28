Необходимо сделать неактивным корневой пункт меню (wayfinder), т.е. чтобы на него самого не было ссылки, а сразу был переход на первый пункт этого подменю.
Настройка CMS для Интернет магазина.
Натянуть дизайн на CMS (предпочтительно битрикс) и запрограммировать Интернет магазин, сделать синхронизацию с базой 1С.
Что входит в магазин:
1. Каталог, корзина, оформление заказа
2. Форма обратной связи
3. Блок новости
5. Требования к СMS (предпочтительно битрикс):
1. В СMS можно менять тексты статических страниц (в кол-ве 5 штук), дополнять и корректировать разделы каталога, изменять, добавлять товары.
2.Просматривать по полю номер телефона клиета, какие товары были заказаны, чтобы выставлять скидки
3.Синхронизация с 1С:Предприятие (количество товара, редактирование/добавление/удаление товара, описание товара, данные покупок клиентов)
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