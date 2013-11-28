Настройка CMS для Интернет магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки170 просмотров

Натянуть дизайн на CMS (предпочтительно битрикс) и запрограммировать Интернет магазин, сделать синхронизацию с базой 1С.

Что входит в магазин:

1. Каталог, корзина, оформление заказа

2. Форма обратной связи

3. Блок новости

5. Требования к СMS (предпочтительно битрикс):

1. В СMS можно менять тексты статических страниц (в кол-ве 5 штук), дополнять и корректировать разделы каталога, изменять, добавлять товары.

2.Просматривать по полю номер телефона клиета, какие товары были заказаны, чтобы выставлять скидки

3.Синхронизация с 1С:Предприятие (количество товара, редактирование/добавление/удаление товара, описание товара, данные покупок клиентов)

11 лет назад
gwogo
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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