Modx evo 1.0.12

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка156 просмотров

Необходимо сделать неактивным корневой пункт меню (wayfinder), т.е. чтобы на него самого не было ссылки, а сразу был переход на первый пункт этого подменю.

MODX
11 лет назад
julpromy
Юлия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров