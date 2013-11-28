Разобраться с URL в 1С Bitrix

Есть сайт mg-msk.ru.

Сайт на 1С Bitrix.

Нужно сделать так, чтобы страницы в каталоге открывались со слэшем на конце и без слэша одни и те же.

Например:

http://mg-msk.ru/catalog/cherniy-metalloprokat/balka/schveller -> Сделать чтобы открывался контент http://mg-msk.ru/catalog/cherniy-metalloprokat/balka/schveller/

Адрес при этом не должен меняться! (На обоих url должно открываеться одно и тоже). Решение нужно сделать без редиректов (301,302), так как позиции в поисковиках собьются (Скорее всего на уровне движка).