Сайт-каталог на MODx или другой цмс

Здравствуйте!

Собственно есть дизайн, это сайт-каталог(не магазин) нужно натянуть его на цмс. В предпочтении MODx, но рассмотрим все варианты. Сам фрилансер, заказы есть всегда - потому интересует долгосрочное сотрудничество.

что делать - по ссылке ниже https://dl.dropboxusercontent.com/u/1982720/54.jpg

Стоимость и сроки просьба отписывать в проекте, отвечать буду сегодня ночью.

Так-же просьба написать условия работы, может какие-то вопросы.

С неадекватными ценами проходим мимо, занимаюсь разработкой сайтов под ключ давно, соответственно приблизительные цены знаю.

Так-же желательно наличие скайпа для оперативной связи, и внимательности,,, чтобы потом не указывал на очевидные правки и пр.

Спасибо