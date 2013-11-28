Добрый день, коллеги! Нам требуется команда фрилансеров или компания, имеющая большой опыт работы с CMS AMIRO.CMS, в частности — опыт разработки модулей для ИМ на данной системе управления. ...
Разработать интеграцию нашей системы в OpenCart
Добрый день, коллеги!
Нам требуется команда фрилансеров или компания, имеющая большой опыт работы с CMS OpenCart,
в частности — опыт разработки модулей для ИМ на данной системе управления.
Задачи:
1) Разработать универсальный модуль для CMS OpenCart, осуществляющий полную двухстороннюю интеграцию заказооборота в CMS OpenCart с заказооборотом в нашей системе с возможностью легкой установки под любую кастомную конфигурацию CMS OpenCart, в т.ч.: выбор способа и варианта доставки, синхронизацию данных заказов, синхронизацию статусов и т.д.
2) Осуществлять поддержку и доработку данного модуля в течение 2–3 месяцев за абонентскую плату.
Требования к Вам:
1) Готовы работать «в белую» с заключением официального договора.
2) Находитесь на территории РФ, или имеете представительство в РФ.
3) Имеете готовые работы на CMS OpenCart (не менее 3–5).
4) Хорошо знакомы с архитектурой и возможностями CMS OpenCart, знаете как она устроена «под капотом».
5) Наличие каналов голосовой связи.
6) Готовность работать на длительном подряде (1–4 мес).
Желательно:
1) Наличие представительства в Москве или области или возможность очного появления в нашем московском офисе для обсуждения подробностей проекта.
2) Наличие готовых модулей под CMS OpenCart.
В заявке указывайте стоимость работы за 1 ч.ч., а так же присылайте ссылки на реализованные на OpenCart проекты и модули.
Просьба не откликаться на заявку, если вы не удовлетворяете хотя-бы 1 требованию из пункта 1.
ТЗ высылаем исполнителю после предварительного голосового общения или общения в скайпе.
Заявки фрилансеров
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