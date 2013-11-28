Здравствуйте. Нужно доработать сайт на WP. Настроить поиск и оформить в стиле сайта, добавить комментарии, поправить мультиязычность. Более подробное ТЗ при переписке. Благодарю.
Форма обратной связи (joomla)
Необходимо сделать форму обратной связи для сайта на joomla. Обратная связь простая: всего 4 поля типа Имя, адрес, телефон, площадь. Все это должно быть на отдельной странице и данные после отправки должны уходить на указанный email. Хочу увидеть стоимость и сроки реализации.
P.S. Joomla 1.5
Заявки фрилансеров
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