Форма обратной связи (joomla)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок142 просмотра

Необходимо сделать форму обратной связи для сайта на joomla. Обратная связь простая: всего 4 поля типа Имя, адрес, телефон, площадь. Все это должно быть на отдельной странице и данные после отправки должны уходить на указанный email. Хочу увидеть стоимость и сроки реализации.

P.S. Joomla 1.5

Joomla
11 лет назад
Kirus
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров