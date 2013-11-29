Доработка фильтрации товаров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки106 просмотров

На сайте на Joomla неверно работает фильтрация товаров (по одной из характеристик товары не фильтруются). Необходимо исправить данную ошибку.

Joomla
11 лет назад
Afelua
34 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров