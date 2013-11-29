Доработка Opencart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки105 просмотров

Требуется программист отлично знающий Opencart.

Необходимо создать на главной странице форму поиска по заданным критериям, а также несколько других доработок

Opencart
11 лет назад
adgfasd
57 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров